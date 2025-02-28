Bursa'da özel limandaki iki gemi çarpıştı

Gemlik'teki bir özel limanda Palau bandıralı "Friends RS-1" adlı 104 metre uzunluğundaki gemi, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşma manevrası sırasında Marshall Adaları bandıralı 199 metre uzunluğundaki "Jessica B" adlı kargo gemisine çarptı.

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki özel bir limanda iki gemi çarpıştı.

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