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        İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı ile BTÜ arasında protokol imzalandı

        İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 16:32 Güncelleme: 28.02.2025 - 16:36
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        İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı ile BTÜ arasında protokol imzalandı
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        İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında işbirliği protokolü imzalandı.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir tarafından imzalanan protokol imza törenine, İnegöl Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Aydın ve İnegöl Denetimli Serbestlik Müdürü Gülay Gül de katıldı.

        Protokol kapsamında, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülere yönelik rehabilitasyon programları düzenlenecek. Ayrıca, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde görev yapan personelin eğitim ve gelişim süreçlerine katkı sağlayacak programlar hayata geçirilecek.

        İmzalanan protokolle, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve yeniden topluma kazandırılmaları hedefleniyor.

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