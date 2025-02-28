Gelibolu'da öğrenciler Vergi Haftası'nı kutladı

Öğretmenleri Cansu Turan eşliğindeki öğrenciler, Vergi Dairesi Müdürü Dilek Aldemir ve personelini ziyaret etti. Yaptıkları resimleri Aldemir'e hediye eden öğrenciler, şiirler okudu.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 26 Kasım İlkokul öğrencileri, Vergi Haftası dolayısıyla Vergi Dairesi Müdürlüğünü ziyaret etti.

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