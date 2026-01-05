Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da kayalıkta mahsur kalan 2 av köpeği kurtarıldı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayalıkta mahsur kalan 2 av köpeği kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 13:32 Güncelleme: 05.01.2026 - 13:32
        Bursa'da kayalıkta mahsur kalan 2 av köpeği kurtarıldı
        Süpürtü Köyü taş ocağı civarında 2 av köpeğinin çakalı kovalarken girdiği kayalıktan uzun süre çıkmadığı ihbarı üzerine İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (İNDAK) harekete geçti.

        Köpek sahiplerinin verdiği bilgi doğrultusunda yapılan değerlendirmede, köpeklerin girdiği yerin dar ve derin olduğu tespit edildi.

        İNDAK ekibinin 7 saatlik çalışması sonucu, mahsur kalan 2 av köpeği kurtarıldı.

        Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen köpekler, sahiplerine teslim edildi.

