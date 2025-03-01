Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Polis, Süleymaniye Mahallesi Yeşil Bursa Caddesi bulunan bir binanın çatı katında uyuşturucu madde kullanıldığı bilgisini aldı. Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda polis, 2 zanlıyı yakaladı.
Yapılan kontrollerde uyuşturucu madde kullanıldığı tespit edilen şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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