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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 10:01 Güncelleme: 01.03.2025 - 10:03
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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Polis, Süleymaniye Mahallesi Yeşil Bursa Caddesi bulunan bir binanın çatı katında uyuşturucu madde kullanıldığı bilgisini aldı. Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda polis, 2 zanlıyı yakaladı.

        Yapılan kontrollerde uyuşturucu madde kullanıldığı tespit edilen şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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