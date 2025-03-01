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        Bursa'da imam hatip öğrencileri, Gazze'de ramazana tiyatro oyunuyla dikkati çekti

        Bursa İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneğinin (BİHMED) organizasyonunda imam hatip öğrencileri, Gazze'de ramazanın gelişini "Boş Tabak" isimli sessiz tiyatro oyunuyla anlatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 15:34 Güncelleme: 01.03.2025 - 15:43
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        Bursa'da imam hatip öğrencileri, Gazze'de ramazana tiyatro oyunuyla dikkati çekti
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        Bursa İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneğinin (BİHMED) organizasyonunda imam hatip öğrencileri, Gazze'de ramazanın gelişini "Boş Tabak" isimli sessiz tiyatro oyunuyla anlatıyor.

        15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda buluşan BİHMED üyesi öğrenciler, oyunda, temsili olarak iftar sofrası hazırlayarak, cam kabine sırayla girip boş tabak tuttu.

        Ramazanda Gazzelilerin iftar sofralarını anlatmaya çalışan öğrencilerin gösterisini, vatandaşlar ilgiyle izledi.

        Etkinlikte öğrencilerin resimlerinden oluşturulan panoda da İsrail'in yaptığı katliamlardan kesitler sunuluyor.

        Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi 6. sınıf öğrencisi Fatma Zehra Aydın, AA muhabirine, vatandaşların empati kurmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

        Gazze'de yaşananları insanlara duyurmak için birçok eylem yaptıklarını belirten Aydın, şöyle konuştu:

        "Bu eylem de onlardan bir tanesi. İnşallah bu eylem insanlarda farkındalık yaratır. Kabinin içinde hiç hareket etmeden, ramazanda Filistinlilerin bir sofrasını canlandırmak ve onların boş tabaklarını anımsatmak, anlatmak için sessiz tiyatro gerçekleştiriyoruz. Orada kardeşlerimizin tabakları boş, sıcak yemeğe ulaşamıyorlar, bunu göstermeye çalıştık."

        Etkinlik gün boyunca devam edecek.

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