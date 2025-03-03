Uludağ'a isminin verilişinin 100. yılında çocuklar kayakla tanıştırılıyor

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a isminin verilişinin 100. yılı dolayısıyla, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "1000 Çocuk Kayak Projesi"yle çocuklar kayakla tanışıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hayata geçirilen proje sayesinde Uludağ'a çıkan öğrenciler, kayak sporunu öğrenip, karın tadını da çıkarıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 17 ilçede, Uludağ'a hiç çıkmamış ve kayak yapmamış öğrenciler arasından seçilen çocuklar, Uludağ'a çıkıp kayak yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Proje kapsamında bugüne kadar 800 öğrenci, uzman eğitmenlerden kayak eğitimi aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "1000 Çocuk Kayak Projesi" sayesinde Uludağ'a hiç çıkmamış ve kayak yapmamış öğrencilerin, unutamayacakları bir gün geçirdiğini dile getirdi.

Bursa'nın değerlerini önce Bursalılara ve daha sonra tüm dünyaya tanıtacaklarını belirten Bozbey, Uludağ'ı tüm çocukların görmesi için etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.