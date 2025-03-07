Sunay Akın "Mahya Işıkları" sohbetiyle Bursalılarla buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi ramazan etkinliklerinde sahne alan şair ve yazar Sunay Akın "Mahya Işıkları" adlı söyleşi ile Bursalılara keyifli bir akşam yaşattı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa farklı yaş grubundaki Bursalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşide minareleri süsleyen mahya ışıklarının tarihteki ilk keşfini ve bu zamana kadar uzanan evrelerini Bursalı sanatseverler büyük bir ilgiyle dinledi.

Akın, Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen tarihi yapıların, camilerin ve minarelerin bilinmeyen yönlerini anlattı.

"Mahya Işıkları" adlı söyleşi sonunda katılımcılar Sunay Akın'ı uzun süre alkışladı.