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        Bursa'da ehliyetsiz sürücünün de karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz sürücünün de karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 01:03 Güncelleme: 07.03.2025 - 01:15
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        Bursa'da ehliyetsiz sürücünün de karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz sürücünün de karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

        Süleymaniye Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda 16 yaşındaki Hamza D. yönetimindeki 16 ADT 350 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp savruldu.

        Takla atan araç refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen Alperen M. (24) yönetimindeki 16 ALP 34 plakalı araç ve Yusuf G. (26) idaresindeki 16 SMU 34 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

        Kazada sürücüler Hamza D. ile Alperen M. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Hamza D'nin kullandığı otomobilin takla atıp refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçtiği anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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