Bursa'da "Kadınlar Dünyayı Çalıyor Söylüyor" programı düzenlendi

Güniz Alkaç, Fatma Aktürk ve Cansel Turan çaldıkları enstrümanlar ve söyledikleri eserlerle, sanatseverlerden beğeni topladı.

Etkinliğe, Özlem Doğuş Varlı, Elif Madakbaş Gülener, Gökçe Altay Artar, Betül Şahin İnanır ve Cüneyt Arslan konuşmacı olarak katıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi ve Etnomüzikoloji Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı tarafından 5 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında ortaya çıkan "Kadınlar Dünyayı Çalıyor Söylüyor" programı çerçevesinde Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde etkinlik gerçekleştirildi.

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