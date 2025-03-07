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        Bursa'da "Kadınlar Dünyayı Çalıyor Söylüyor" programı düzenlendi

        Bursa'da Etnomüzikoloji Derneği, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadınlar Dünyayı Çalıyor Söylüyor" programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 09:27 Güncelleme: 07.03.2025 - 09:27
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        Bursa'da "Kadınlar Dünyayı Çalıyor Söylüyor" programı düzenlendi
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        Bursa'da Etnomüzikoloji Derneği, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadınlar Dünyayı Çalıyor Söylüyor" programı düzenledi.

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi ve Etnomüzikoloji Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı tarafından 5 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında ortaya çıkan "Kadınlar Dünyayı Çalıyor Söylüyor" programı çerçevesinde Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde etkinlik gerçekleştirildi.

        Programda 36 kadın müzisyen, sanatseverlerle buluştu.

        Etkinliğe, Özlem Doğuş Varlı, Elif Madakbaş Gülener, Gökçe Altay Artar, Betül Şahin İnanır ve Cüneyt Arslan konuşmacı olarak katıldı.

        Güniz Alkaç, Fatma Aktürk ve Cansel Turan çaldıkları enstrümanlar ve söyledikleri eserlerle, sanatseverlerden beğeni topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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