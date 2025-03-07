Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

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