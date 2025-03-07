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        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 18:11 Güncelleme: 07.03.2025 - 18:16
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        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Yenişehir ile kırsal Kozdere Mahallesi arasındaki yolda, Duygu Korkmaz (30) yönetimindeki 16 BPJ 226 plakalı motosiklet, yol kenarındaki ağaca çarptı.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Korkmaz'ın 2 çocuk annesi olduğu, kaza sırasında işe gittiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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