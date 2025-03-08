Osmanlı padişahı 1. Bayezid Bursa'daki kabri başında anıldı

Programa Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Vakıflar Bursa Bölge Müdürü Haluk Yıldız, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan ve diğer ilgililer katıldı.

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