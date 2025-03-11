Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        BTÜ'de TÜBİTAK destekli projeyle sosyal medyadaki yanıltıcı içeriklerin etkileri araştırılacak

        Bursa Teknik Üniversitesi'nde (BTÜ) geliştirilen TÜBİTAK destekli projeyle sosyal medyada yayılan yanıltıcı içeriklerin toplumsal bellek ve davranışlar üzerindeki etkileri araştırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 12:32 Güncelleme: 11.03.2025 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        BTÜ'de TÜBİTAK destekli projeyle sosyal medyadaki yanıltıcı içeriklerin etkileri araştırılacak
        ABONE OL

        Bursa Teknik Üniversitesi'nde (BTÜ) geliştirilen TÜBİTAK destekli projeyle sosyal medyada yayılan yanıltıcı içeriklerin toplumsal bellek ve davranışlar üzerindeki etkileri araştırılacak.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BTÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Pınar Bürhan'ın yürütücülüğünü yaptığı "bilişsel psikoloji" alanındaki proje, TÜBİTAK 3501-Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye değer görüldü.

        Projede, yapay zeka kaynaklı bilgi kirliliği ve toplumsal bellek ilişkisinin incelenmesi hedeflenirken, sosyal medyada yayılan yanıltıcı içeriklerin toplumsal bellek ve davranışlar üzerindeki etkileri araştırılacak.

        Projede Bürhan'a, lisans öğrencileri Zeynep Savaş, Sema Nur Güner ve Recep Bürtek bursiyer olarak destek sağlayacak. Proje kapsamında BTÜ'de "Bilişsel Psikoloji Laboratuvarı" kurulacak.

        - Yanıltıcı bilgiler ve bellek üzerindeki etkileri araştırılacak

        TÜBİTAK destekli projede, yanıltıcı bilgi sunum yöntemlerinin bireylerde sahte anı oluşturma potansiyeline sahip olup olmadığı ve hangi bireylerin bu tür içeriklere karşı daha duyarlı olduğu araştırılacak.

        Çalışma, katılımcılara sunulacak farklı bilgi biçimleriyle yanlış bilginin bellek üzerindeki etkisini analiz etmeyi amaçlıyor. Araştırma sürecinde, farklı sunum yöntemleriyle bilginin bireysel hafıza üzerindeki yanıltıcı etkileri arasındaki farklar, detaylı bir şekilde değerlendirilecek.

        - "Yanıltıcı içeriklere karşı toplumsal bilinç kazandırılması bekleniyor"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bürhan, son yıllarda sosyal medyanın insanların güncel olaylara hızla erişim sağladığı bir ortam haline geldiğini belirtti.

        Bu platformlarda doğrulanmamış bilgilerin hızla yayılmasının bireylerin bellekleri üzerinde bir tehdit oluşturabildiğini dile getiren Bürhan, yürüttükleri bu projeyle dijital medyada yayılan yanlış bilgi içeriklerinin bellek üzerindeki olası etkilerinin inceleneceğini aktardı.

        Bürhan, teknoloji ve dijital medya aracılığıyla yayılan yanıltıcı içeriklerin hızla artış gösterdiğini bildirerek, "Bu projeyle, yanıltıcı içeriklerin bellek üzerindeki etkilerini, bilimsel olarak ortaya koymayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda proje bulgularının, dijital platformlarda karşılaşılan yanıltıcı içeriklere karşı, toplumsal bilinç kazandırılması ve olası önlem yollarının geliştirilmesine rehberlik etmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

        - Bilişsel Psikoloji Laboratuvarı ile araştırmalar desteklenecek

        Projeden sağlanan destekle BTÜ'de Bilişsel Psikoloji Laboratuvarı'nın kurulacağına değinen Bürhan, şunları kaydetti:

        "Laboratuvar, gelecekte bilişsel psikoloji alanında yapılacak çok sayıda deneysel araştırmaya ev sahipliği yapacak ve Türkiye'de bu alandaki bilimsel çalışmalara katkı sağlayacak. Kurulacak laboratuvar, sadece bu projenin değil üniversitemizdeki tüm bilişsel psikoloji araştırmalarının önünü açacak önemli bir yatırım olacak."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        Trump-Zelensky tartışması 'planlı' mıydı?
        Trump-Zelensky tartışması 'planlı' mıydı?
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Moskova'ya yoğun İHA saldırısı
        Moskova'ya yoğun İHA saldırısı
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        Emekli polis eşini eşarpla boğdu!
        Emekli polis eşini eşarpla boğdu!
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Yapay zekada stratejik yarış büyüyor!
        Yapay zekada stratejik yarış büyüyor!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! 'Yan baktın' cinayeti!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! 'Yan baktın' cinayeti!
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?

        Benzer Haberler

        Bebeğine anne sütü götüren polis memurunun ölümüne neden olan sürücü asli k...
        Bebeğine anne sütü götüren polis memurunun ölümüne neden olan sürücü asli k...
        Cam ve porselenleri sanat eserine dönüştürüyorlar
        Cam ve porselenleri sanat eserine dönüştürüyorlar
        Her yıl 18 Mart'ta yaptığı bağışlarla "Senede Bir Gün" kampanyasına ilham v...
        Her yıl 18 Mart'ta yaptığı bağışlarla "Senede Bir Gün" kampanyasına ilham v...
        İhtiyaç sahibi çocukların bayramlıkları kursiyerlerinden
        İhtiyaç sahibi çocukların bayramlıkları kursiyerlerinden
        Başkasına ait kimlikle tedavi olmaya geldikleri sağlık merkezinde yakalandı...
        Başkasına ait kimlikle tedavi olmaya geldikleri sağlık merkezinde yakalandı...
        Bursa'da iki mahallenin gençleri tarafından düzenlenen iftara yaklaşık 2 bi...
        Bursa'da iki mahallenin gençleri tarafından düzenlenen iftara yaklaşık 2 bi...