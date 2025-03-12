Bursa Valiliğinden yabancı uyruklu kişinin sağlık hizmetlerinden yararlanamadığı iddiasına yalanlama

Bursa Valiliği, sosyal medyada yer alan yabancı uyruklu bir kişinin uluslararası koruma başvurusu olumsuz sonuçlandığı için sağlık hizmetlerinden faydalanamadığı iddiasını yalanladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada uluslararası koruma başvurusunun olumsuz sonuçlanması nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamadığı beyan edilen T.S. ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığı, söz konusu yabancı uyruklunun ilgili sağlık hizmetlerinden faydalandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizdeki yabancılarla ilgili iş ve işlemler 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu hükümleri kapsamında yapılmaktadır. Ülkemizdeki yabancıların yasal kalış durumlarına bakılmaksızın acil sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı mevcut olup, T.S. isimli yabancı, diyaliz hizmetinden kesintisiz yararlandırılmaktadır."