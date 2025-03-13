Bursa'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Emek Adnan Menderes Mahallesi, Sanayi Caddesi'nde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 16 AHE 737 plakalı otomobil, önünde seyir halindeki 48 ABU 861 plakalı minibüse çarptı. Savrulan minibüs de 16 BMG 658 plakalı otomobile çarparak takla atmasına sebep oldu.

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