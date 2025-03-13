Bursa'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan samanlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan samanlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Firoz Mahallesi'nde Salim Bayat'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Samanlıkta hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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