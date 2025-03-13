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        Bursa'da hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 16:28 Güncelleme: 13.03.2025 - 16:31
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        Bursa'da hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İsaören Mahallesi Boğazova Yaylası yolunda park halinde bulunan, İsaören Mahallesi Muhtarı İsmail Çıbukçu'ya ait 16 AIV 459 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

        Hafif ticari aracın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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