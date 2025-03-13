Bursa'da hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü

İsaören Mahallesi Boğazova Yaylası yolunda park halinde bulunan, İsaören Mahallesi Muhtarı İsmail Çıbukçu'ya ait 16 AIV 459 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

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