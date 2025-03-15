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        Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nce iftar verildi

        Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nce iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 21:29 Güncelleme: 15.03.2025 - 21:29
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        Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nce iftar verildi
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        Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nce iftar programı düzenlendi.

        Vakıf binasındaki programa, kurum müdürleri, birlik üye ve gönüllüleri ile davetliler yoğun katılım gösterdi.

        Birlik Vakfı Bursa İl Başkanı Muhammed Yılmaz, her gün Vakıf binasında 300 kişilik iftar verildiğini söyledi.

        Yıldırım, "Ülke ülke misafir öğrencilerimizi, farklı şehirlerden buraya üniversite okumaya gelen öğrencilerimizi ramazanın hemen hemen her günü burada ağırlıyoruz. Her gün burada 300 kişilik iftar programımız oluyor. Ramazanın üçüncü cumartesi günü de Birlik Vakfı olarak geleneksel iftarımız var. Bugün geleneksel iftarımızı icra etmek için gönül dostlarımızı davet ettik. Bursa'nın eşrafı ve Bursalı genç kardeşlerimizle iftar programı gerçekleştirdik." dedi.

        Yıldırım, ramazan ayının tüm ümmet coğrafyasına bereket ve esenlik getirmesi temennisinde bulunarak, "Ramazan'ın bereketini, rahmetini Bursalı hemşehrilerimizle, kardeşlerimizle paylaştık. Dua ediyoruz ki ramazanın bereketi ümmet coğrafyalarına da gider. Ümmet coğrafyalarından Doğu Türkistan, Gazze, Yemen, Arakan... tüm ümmet coğrafyasına esenlikler getirir diye dua ediyoruz. Hakları gasbedilmiş tüm milletlerimize huzur ve barış temenni ediyoruz. İnşallah bu katliamlarla geçen son ramazan olur." diye konuştu.

        Ramazan boyunca etkinliklerinin devam edeceğini söyleyen Yıldırım, ramazan sonrasında da "Cuma Meclisi" programlarının süreceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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