Bursa'da 10 bin metrekarelik tesisten 100 ülkeye tatlı ihraç ediliyor

CEM ŞAN - Bursa'da seyyar tezgahta börek satarak gıda sektörüne giren, daha sonra açtığı şubelerle faaliyet gösteren girişimci, devreye aldığı 10 bin metrekarelik üretim tesisiyle 100 ülkeye tatlı satıyor.

Henüz 12 yaşındayken 1970 yılında üç tekerlekli tezgahında su böreği ve baklava satışıyla sektöre adım atan Yüksel Aktaş, ilk dükkanını 1983'te açtı.

Zamanla yeni şubelerle işini büyüten Aktaş'ın kurduğu firma, yaklaşık 200 baklava çeşidi ve diğer ürünlerle sektörde faaliyet göstermeye başladı.

Artan talep üzerine üretim tesisini büyütme kararı alan Aktaş, Nilüfer ilçesinde 10 bin metrekarelik yeni imalathane açtı. Buradaki tesiste 200 kişi istihdam eden Aktaş, başta Rusya, Çin, ABD, Suudi Arabistan, Almanya, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 100 ülkeye ihracat yapıyor.

- "Böyle bir tesisin benzeri yok"

Hacı Hasan Oğulları Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Aktaş, AA muhabirine, 12 yaşından 17 yaşına kadar üç tekerlekli arabada su böreği sattığını söyledi.

Daha sonra ustalardan mesleği öğrenerek ilk iş yerini 1983 yılında açtığını ifade eden Aktaş, çalışarak yeni şubeler açtığını ve bugünlere geldiğini anlattı.

Yaklaşık 40 şubeyle perakendeciliği öğrendikten sonra yurt dışına açılmaya karar verdiklerini belirten Aktaş, diğer ülkelerdeki gıda fuarlarına katılarak stant açtıklarını dile getirdi.

Aktaş, şubelerin çoğunu kapatarak ihracata odaklandıklarını belirterek, "Halihazırdaki üretim merkezimiz bize küçük gelmeye başlamıştı. Biz de Nilüfer ilçesinde 10 bin metrekarelik modern bir üretim tesisi kurduk. Tesisimizde el değmeden hamur yoğurma ve açma makinesi, yağlama makinesi, dilimleme makinesi, şerbetleme makinesi, ceviz-fıstık atma makinesi gibi makinelerle üretim yapıyoruz. Bursa'ya güzel bir tesis kazandırdık. Böyle bir tesisin benzeri yok." ifadesini kullandı.

- "Dünyanın dört bir yanına bu ürünlerimizi gönderiyoruz"

Bu tesisi ihracat odaklı açtıklarını belirten Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: