Bursa'da zatürre tedavisi gören çocuk öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zatürre tedavisi gören 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Örnekköy Mahallesi'nde yaşayan Turgay ve Fatma Gazioğlu çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Erdal Gazioğlu (50), 1 ay önce gribe yakalandı.

Orhangazi Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesinde tedavi gören Gazioğlu'nun hastalığı zatürreye dönüştü. Gazioğlu, yaklaşık 1 aydır yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Erdal Gazioğlu'nun cenazesi, mahalle mezarlığında defnedildi.