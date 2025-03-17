Bursa'da zatürre tedavisi gören çocuk öldü
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zatürre tedavisi gören 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zatürre tedavisi gören 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Örnekköy Mahallesi'nde yaşayan Turgay ve Fatma Gazioğlu çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Erdal Gazioğlu (50), 1 ay önce gribe yakalandı.
Orhangazi Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesinde tedavi gören Gazioğlu'nun hastalığı zatürreye dönüştü. Gazioğlu, yaklaşık 1 aydır yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Erdal Gazioğlu'nun cenazesi, mahalle mezarlığında defnedildi.
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