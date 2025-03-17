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        Bursa'da zatürre tedavisi gören çocuk öldü

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zatürre tedavisi gören 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 15:19 Güncelleme: 17.03.2025 - 15:19
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        Bursa'da zatürre tedavisi gören çocuk öldü
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zatürre tedavisi gören 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Örnekköy Mahallesi'nde yaşayan Turgay ve Fatma Gazioğlu çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Erdal Gazioğlu (50), 1 ay önce gribe yakalandı.

        Orhangazi Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesinde tedavi gören Gazioğlu'nun hastalığı zatürreye dönüştü. Gazioğlu, yaklaşık 1 aydır yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Erdal Gazioğlu'nun cenazesi, mahalle mezarlığında defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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