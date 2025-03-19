Bursa'da kız öğrenci yurdunun yemekhanesinde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'da kız öğrenci yurdunun yemekhane kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'da kız öğrenci yurdunun yemekhane kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bursa-Uludağ Kız Öğrenci Yurdu'nun yemekhanesindeki elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yemekhanede hasar oluştu.
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