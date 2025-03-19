GÜNCELLEME - Bursa'da kız öğrenci yurdunun elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da kız öğrenci yurdunun elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bursa-Uludağ Kız Öğrenci Yurdu'nun elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada ise Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü içinde bulunan Uludağ Kız Öğrenci Yurdu'nun elektrik panosunda teknik bir nedenle küçük çaplı yangın çıktığı bildirildi.

Yangının teknik personel ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü belirtilen açıklamada, "Yangında herhangi bir yaralanma söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.