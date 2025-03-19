Uludağ'da kar etkili oluyor

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hafta sonu 53 santimetre olarak ölçülen "Oteller Bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 60 santimetre oldu.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 7, en yüksek sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının bugün ve yarın da devam etmesi bekleniyor.

Bölgede cuma gününden itibaren kar yağışının kesileceği tahmin ediliyor.