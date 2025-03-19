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        Uludağ'da kar etkili oluyor

        Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 10:15 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:15
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        Uludağ'da kar etkili oluyor
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        Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu.

        Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hafta sonu 53 santimetre olarak ölçülen "Oteller Bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 60 santimetre oldu.

        Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 7, en yüksek sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının bugün ve yarın da devam etmesi bekleniyor.

        Bölgede cuma gününden itibaren kar yağışının kesileceği tahmin ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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