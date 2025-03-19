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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Bursa'da temaslarda bulundu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Bursa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 18:21 Güncelleme: 19.03.2025 - 18:21
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Bursa'da temaslarda bulundu
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Bursa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Tarıkdaroğlu, kentteki programları kapsamında ilk olarak Vali Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti.

        Bir süre Vali Ayyıldız ile görüşen Tarıkdaroğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

        İl Başkanı Davut Gürkan'ın ağırladığı toplantıda partililerle sohbet eden Tarıkdaroğlu, Bursa'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Zafer Tarıkdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i Aile Yılı ilan ettiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

        "Biz de bugün burada önce Gündüzlü Bakım Merkezi'ne, sonra çocuk evleri sitesi, engelli bakım merkezleri, huzurevlerimizi ziyaret edip Bursa'nın bir aile ve sosyal hizmetler alanında fotoğrafını çekip değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz. Bu işe omuz veren, bizler Ankara'da, diğer taraftan AK Parti teşkilatlarının bu işe ne kadar çok emek verdiğini, ne kadar çok omuz verdiğini, bu işlerin içinden gelen bir kardeşiniz olarak çok iyi biliyorum."

        Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, daha sonra Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ni ziyaret etti.

        Burada özel gereksinimli bireylerle bir süre sohbet eden Tarıkdaroğlu, merkezde yapılan çalışmaları da inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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