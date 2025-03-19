Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin mahyası "La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah" oldu

Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin minareleri arasına Kelime-i Tevhid (La ilahe illallah Muhammedün Resulullah) mahyası asıldı.

Osmanlı devletinde Sultanahmet Camisi ile başlayan mahya geleneği günümüzde de devam ettiriliyor.

Bursa'da selatin camileri arasında bulunan tarihi Ulu Cami için Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Osmanlı'nın son mahyacısı Hacı Ali Ceyhan'ın çırağı Kahraman Yıldız'ın başında olduğu ekip tarafından ramazan başlamadan hazırlanan "Allah iyilik yapanları sever" yazılı mahya, "La ilahe illallah Muhammedün Resulullah" yapıldı.

Ulu Cami'nin 70 metre mesafesindeki iki minareye asılan mahya, ramazanın ikinci yarısında Kelime-i Tevhid mahyasıyla değiştirildi.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayının ortalandığını ve Ulu Cami'nin minarelerine ilk 15 gün için "Allah iyilik yapanları sever" yazıldığını anımsattı.

Ramazan ayının kalan yarısı için mahyanın değiştirildiğini aktaran Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

"Kelime-i Tevhid'i, 'Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah'"ı Kahraman Yıldız ve usta ekibimiz şu anda işliyor, nakş ediyor ve çalışmalarını icra ediyorlar. Kültür Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak, diğer vakıf eserlerimize, vakıf camilerimize de bu eserleri, ramazan geleneği olan mahya çalışmalarını yaptılar. Edirne'de, İstanbul'da ve Bursa'da, bugün de Yıldırım Beyazıt'ın bizlere emaneti olan Ulu Cami'deyiz."

Mahyayı değiştiren ekibin başında yer alan Kahraman Yıldız ise "Bursa Ulu Camisi'ne ikinci yazımızı da astık, 3 kişilik ekiple çalıştık." diye konuştu.

Hazırlanan mahya akşam ezanıyla yakıldı.