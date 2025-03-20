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        Bursa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 22:46 Güncelleme: 20.03.2025 - 22:46
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        Bursa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Mesudiye Mahallesi Billur Sokak'ta 3 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

        Tedbir amaçlı binadakiler tahliye edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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