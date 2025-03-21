Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda finale kalan Bursa'daki liselilerin hedefi şampiyonluk

Okul spor faaliyetleri kapsamında düzenlenen Türkiye Liselerarası Voleybol Şampiyonası'nda finale kalan Bursa BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi öğrencileri, müsabakadan birincilikle dönmeyi hedefliyor.

Bursa'da, yaklaşık 400 öğrenciyle eğitim faaliyetlerini sürdüren BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi, sporcu yetiştirmek amacıyla 2006 yılından beri hizmet veriyor.

Her yıl yaklaşık 1000-1200 öğrencinin başvuru yaptığı okul, yetenek sınavıyla öğrenci kabul ediyor. Okulun tesislerinde oluşturulan parkurlarda esneklik, dayanıklılık, koordinasyon, çabukluk, hız, dikey sıçrama gibi testlerden başarıyla geçen öğrenciler, ilgili bölümlere yerleştiriliyor.

Çeşitli branşlarda milli takıma da sporcu yetiştiren okul, Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında da boy gösteriyor.

Çeşitli şampiyonalarda çok sayıda derece elde eden okulun erkek voleybol takımı, okul spor faaliyetleri kapsamında düzenlenen Türkiye Liselerarası Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Türkiye genelinden 8 takımın katılacağı final müsabakasında yarın kura çekimi gerçekleştirilecek.

Kura çekiminin ardından 5 gün sürecek olan müsabakalar sonunda şampiyon belli olacak.

Final için ter dökecek olan voleybol takımındaki öğrenciler, okula birincilik kupasıyla dönmeyi hedefliyor.

Okul Müdürü Osman Büyükkal, AA muhabirine, öğrencilerin 25 farklı branşta çeşitli müsabakalara katıldıklarını söyledi.

Türkiye şampiyonluğu hedeflediklerini belirten Büyükkal, şöyle konuştu:

"Takımımız önce Bursa'da il birincisi oldu. Hiç set vermeden bütün rakiplerini yendiler. Daha sonra grup maçlarına gittik. Edirne'de grup müsabakalarına gelen takımlar vardı. Onları da 3-0 gibi net skorlarla yendik. Bilecik'te yarı finaller oldu. Orada da takımımız başarılı oldu. Grup birincisi olarak tamamladık. Şimdi de Türkiye'de ilk 8 takım arasına girerek bu sene inşallah Türkiye şampiyonu olmak istiyoruz. Temennimiz o yönde. Elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Öğretmenlerimiz bu konuda gayretli, öğrencilerimiz de istekli. Sağ salim gidip Türkiye şampiyonu olarak dönmeyi ümit ediyoruz."