Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da aydınlatma direğine çarpan halk otobüsündeki 8 kişi yaralandı

        Bursa'da Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünün aydınlatma direğine çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 13:51 Güncelleme: 21.03.2025 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da aydınlatma direğine çarpan halk otobüsündeki 8 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Bursa'da Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünün aydınlatma direğine çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.

        Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi Kanuni Caddesi'nde Şafak B. idaresindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi ait 16 JJK 41 plakalı halk otobüsü, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 CAG 42 plakalı otomobile, ardından da refüjü aşıp aydınlatma direğine çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otobüsün şoförü ile 7 yolcu yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        4 çocuk annesi Leyla'yı katleden kocası için istenen ceza belli oldu!
        4 çocuk annesi Leyla'yı katleden kocası için istenen ceza belli oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Para musluğunu kıstı
        Para musluğunu kıstı
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Sonunda boşandılar
        Sonunda boşandılar
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti

        Benzer Haberler

        Savcı, eşini sokakta 4 bıçak darbesi ile öldüren sanık için ağırlaştırılmış...
        Savcı, eşini sokakta 4 bıçak darbesi ile öldüren sanık için ağırlaştırılmış...
        Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda finale kalan Bursa'daki liselilerin hedefi...
        Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda finale kalan Bursa'daki liselilerin hedefi...
        Bursa'da sahte akaryakıt fişi operasyonunda 9 tutuklama
        Bursa'da sahte akaryakıt fişi operasyonunda 9 tutuklama
        Bursa merkezli vergi kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
        Bursa merkezli vergi kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
        Evine giderken, otomobilden açılan ateşle bacağından yaralandı
        Evine giderken, otomobilden açılan ateşle bacağından yaralandı
        BBDSO, Elvin Hoca Ganiev, Cem Esen ve Poyraz Baltacıgil'i konuk etti
        BBDSO, Elvin Hoca Ganiev, Cem Esen ve Poyraz Baltacıgil'i konuk etti