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        Bursa ve çevre illerde 27 bini aşkın fidan toprakla buluşturuldu

        Bursa, Çanakkale, Yalova ve Kütahya'da, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 27 binden fazla fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 14:28 Güncelleme: 21.03.2025 - 14:36
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        Bursa ve çevre illerde 27 bini aşkın fidan toprakla buluşturuldu
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        Bursa, Çanakkale, Yalova ve Kütahya'da, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 27 binden fazla fidan dikildi.

        Bu yıl ormanların gıda temininde canlılar için taşıdığı öneme dikkati çekmek amacıyla "gıda ve orman" temasıyla kutlanan hafta kapsamında, Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı kırsal Balabancık Mahallesi'nde 3 bin kızılçam fidanı toprakla buluşturuldu.

        Törene, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanı Yarbay Erdal Kıreker, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ercan Yavuz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

        Orhaneli, Keles, Mustafakemalpaşa, İznik, Karacabey, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde de toplam 7 bin fidan dikildi.

        - Çanakkale

        Yağcılar ve Ulupınar köyleri yakınlarındaki alanda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, gazetecilere, 21 Mart'ın içinde olduğu haftanın Orman Haftası olarak kutlandığını söyledi.

        Kentte 12 ayrı lokasyonda 10 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu aktaran Demirci, şöyle konuştu:

        "Fidanlarımız bu etkinlikle toprakla buluşmuş olacak. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü olarak ilimizde 6 milyon fidan üretimi yapıyoruz. Bu 6 milyon fidanın bu yıl 5 milyonunu toprakla buluşturduk. Bu yıl yangın sezonunun yaklaşması, havaların kurak gitmesi nedeniyle önümüzdeki yangın sezonunun da sıkıntılı geçeceğini tahmin ediyorum. Vatandaşlarımızın daha dikkatli, daha duyarlı olmasını diliyorum."

        Konuşmaların ardından fidan dikimleri gerçekleştirildi.

        Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hasan Şahin, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, öğrenciler ve daire müdürleri katıldı.

        Ayvacık ilçesinde de vatandaşlara 3 bin fidan dağıtıldı.

        - Yalova

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören bölgede 3 bin 50 fidan toprakla buluşturuldu.

        Vali Hülya Kaya'nın katılımıyla 2024 yılında Armutlu Handere mevkisinde çıkan orman yangınında hasar gören 25 bin metrekarelik alanda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Törende konuşan Vali Kaya, geçen yıl ilçede meydana gelen üç farklı yangında ormanlık alanların büyük zarar gördüğünü belirterek, bu yıl özellikle mesire alanlarını kullanacak vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

        Konuşmanın ardından Vali Kaya ile protokol üyeleri, programa katılan öğrencilerle 1000 fıstık çamı, 2 bin defne ve 50 ıhlamur fidanını toprakla buluşturup ağaçlara can suyu verdi.

        Programa, Armutlu Kaymakamı Yusuf Melikşah Aydın, Armutlu Belediye Başkanı Cengiz Aslan, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Kütahya

        Kütahya'nın Çalca Mahallesi'nde düzenlenen törende 2 hektar alana 4 bin fidan dikildi.

        Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, törende, ormanların doğanın sunduğu en büyük armağan olduğunu belirtti.

        Bu yıl Orman Haftası'nın temasının "Doğanın lezzeti ormanda saklı" olarak belirlendiğini belirten Dingil, şu bilgileri verdi:

        "Ormanlar, balından mantarına, kestanesinden yemişine kadar sayısız besini bize eşsiz nimet olarak sunar. Kütahya ormanlarında son 5 yılda 7 bin 335 ton odun dışı ürün elde edilmiştir. Ayrıca, son 10 yılda 28 bal ormanı kurulmuştur. Vatandaşlarımızın sosyal ve rekreasyon ihtiyaçlarını karşılamak için Kütahya'da 23 orman parkı kurulmuş, 2024 yılında da 4 orman parkı kuruluşu yapılarak bu sayı 27'ye çıkarılmıştır."

        Dingil, Kütahya'da yürütülen ağaçlandırma çalışmaları neticesinde son 5 yılda 13 bin 87 hektar alanda 110 milyon 757 bin 317 fidanın toprakla buluşturulduğunu sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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