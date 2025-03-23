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        İnegöl'de hurdacıda çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir hurdacıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 10:27 Güncelleme: 23.03.2025 - 10:27
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        İnegöl'de hurdacıda çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir hurdacıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Metal Sanayi Sitesi 23. Sokak'ta bulunan hurdacıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        İş yerinde hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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