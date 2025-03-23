İnegöl'de hurdacıda çıkan yangın söndürüldü

Yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Metal Sanayi Sitesi 23. Sokak'ta bulunan hurdacıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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