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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bursa'da "Sektör Buluşması ve Protokol İmza Töreni"nde konuştu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Derdimiz, bu ülkenin öğretim alt yapısının gelişmesine katkıda bulunmak. Ben bu ülkenin milli gelirinin artmasını istiyorum. Ben bu ülkenin üretim kapasitesinin artmasını istiyorum. Ben bu ülkenin çocuklarının hızla değişen dünyaya adapte olmasını istiyorum. Bunun için de ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 22:04 Güncelleme: 25.03.2025 - 22:04
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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bursa'da "Sektör Buluşması ve Protokol İmza Töreni"nde konuştu:
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Derdimiz, bu ülkenin öğretim alt yapısının gelişmesine katkıda bulunmak. Ben bu ülkenin milli gelirinin artmasını istiyorum. Ben bu ülkenin üretim kapasitesinin artmasını istiyorum. Ben bu ülkenin çocuklarının hızla değişen dünyaya adapte olmasını istiyorum. Bunun için de ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

        Bakan Tekin'in Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) düzenlenen "Sektör Buluşması ve Protokol İmza Töreni"nde yaptığı konuşmada, mesleki eğitime verdiği önemi vurguladı.

        Uygulama eğitimi gören öğrencilerin sorunlarını çözmek amacıyla çeşitli adımlar attıklarını belirten Bakan Tekin, asgari ücretin yüzde 30'u ve 50'si kadar, iş yerine uygulamaya giden çocuklara staj ücreti ödemeyi yasal düzenlemeyle hayata geçirdiklerini anlattı.

        Bakan Tekin, sektörün talepleri doğrultusunda meslek hastalık ve iş kazalarına karşı çocuklara sigorta yaptıklarını anımsatarak, "Bunlar 2014-2018 yılları arasında bir çoğu toplumsal ve siyasal eleştirilere, muhalefet tarafından yapılan eleştirilere rağmen hayata geçirdiğimiz radikal dönüşüm hamleleriydi." diye konuştu.

        Radikal dönüşüm hamlelerinin muhalefet tarafından sıkça eleştirildiğine değinen Tekin, şöyle konuştu:

        "Özellikle 2 konuda çok eleştiriliyorum. Biri, 'Mesleki ve teknik eğitimde siz çocuk işçilik yaptırıyorsunuz, çocukları iş dünyasının emrine veriyorsunuz.' diyorlar. Ben de diyorum ki böyle bir şey yapmıyoruz. Çocuklarımızın meslek sahibi olması için, ülkemizde nitelikli, vasıflı eleman ihtiyacını gidermek için çocuklarımızın iş yerlerinde beceri kazanmasını, iş yerlerinde kendilerini nitelikli eğitim alacak hale getirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Beni eleştiriyorlar. Sanayi ve ticaret odaları da gidiyorlar bu arkadaşları alkışlıyorlar. Bende bunu anlamıyorum. Aranan nitelikli elemana ihtiyacınız var mı, yok mu? Muhalefetin davranacağı gibi olursak okullarımızın kapısını kapatırız, size öğrencilerimizi de kapatırız."

        Bakan Tekin, mesleki eğitimde meslek örgütleriyle ve sivil toplum örgütleriyle yapılan protokollerin de muhalefet tarafından sıkça eleştirildiğine dikkati çekti.

        Eleştirilere aldırmadan eğitim kalitesini yükseltmek için radikal kararlar almaya devam edeceklerinin altını çizen Tekin şunları kaydetti:

        "Bu yaz yayınladığımız mesleki ve teknik politika belgesiyle sektör temsilcilerine bu anlamda inanılmaz bir alan açıyoruz. Büyük istihdam yapan büyük sanayi tesislerinin içerisinde neredeyse okul açıyoruz. O noktayı buraya kadar taşıdık. Derdimiz, bu ülkenin öğretim alt yapısının gelişmesine katkıda bulunmak. Ben bu ülkenin milli gelirinin artmasını istiyorum. Ben bu ülkenin üretim kapasitesinin artmasını istiyorum. Ben bu ülkenin çocuklarının hızla değişen dünyaya adapte olmasını istiyorum. Bunun için de ne gerekiyorsa yapacağız."

        BTSO Başkanı İbrahim Burkay da ziyaretlerinden dolayı Bakan Tekin'e teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ile BTSO Başkanı İbrahim Burkay arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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