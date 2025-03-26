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        Golbolde Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü'nün Şampiyonlar Ligi'nde hedefi derece

        Golbolde Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü (BUGES), Portekiz'de düzenlenecek EGCA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden dereceyle dönmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 11:41 Güncelleme: 26.03.2025 - 12:05
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        Golbolde Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü'nün Şampiyonlar Ligi'nde hedefi derece
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        Golbolde Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü (BUGES), Portekiz'de düzenlenecek EGCA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden dereceyle dönmeyi hedefliyor.

        Kulüpten yapılan açıklamada, EGCA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin 11. yılında ilk defa bir Türk takımının katılımıyla eleme gruplarının tamamlandığı bildirildi.

        Karadağ'daki eleme müsabakalarında Nilüfer BUGES, 7 ülkeden 7 kulüp takımının katılımıyla yapılan maçlar sonunda, 2. sıradaki Karadağ ekibi Niksic'i yenmesine rağmen genel averaj uygulaması nedeniyle 3. olarak Portekiz'de yapılacak finaller için bilet aldı.

        Portekiz'in Matosinhos kentinde 19-23 Haziran'da yapılacak finallerde, ev sahibi Portekiz takımının da ilave edilmesiyle 10 ekip mücadele edecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başantrenörü Ali Genç, yılbaşından bu yana yoğun antrenman programıyla Şampiyonlar Ligi'ne hazırlandıklarını ifade etti.

        İlk maçta elemeleri lider bitiren Krakov takımına kötü bir oyun sonunda mağlup olduklarını fakat diğer karşılaşmalarda galibiyet aldıklarını belirten Genç, şunları kaydetti:

        "Bu lige ilk defa katılmamıza rağmen favoriler arasında gösterilmek bizi biraz olumsuz etkiledi. Oyuncu kalitemizle birlikte konsantrasyonumuzu üst düzeye çekerek elemelerde istediğimizi aldık. Şimdi hedefimiz Portekiz'den dereceyle dönmek. Bunu başaracak güçteyiz. Bizi destekleyenler, yönetimimize ve sporcu kardeşlerime özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum."

        Kulüp başkanı Mutlu Aydın da büyük özveriyle Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için çalıştıklarını, kentin ve federasyonun kendilerine büyük destek verdiğini aktardı.

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