GÜNCELLEME 7 - Uludağ'da otelde çıkan yangında milli kayakçı ve babası öldü

Uludağ'da bir otelde çıkan yangında milli kayakçı Berkin Usta ve eski milli kayakçı babası Yahya Usta hayatını kaybetti.

1. Oteller Bölgesi'ndeki otelde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından sevk edilen 110 personelle yangın söndürüldü.

Yangın sırasında binada olan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25) dumandan etkilendi.

Otelden bilinci kapalı çıkarılan Usta ailesi, Uludağ'daki sağlık merkezine ve Bursa'daki hastanelere kaldırıldı.

Yahya Usta ve oğlu Berkin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Fikriye Usta'nın ise tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Oteller bölgesinde kayak merkezi işleten ailenin binanın 5. katında kaldığı bilgisine ulaşıldı.

"En son raporunda birçok konuda eksiklik olduğu, özellikle yangın yönetmeliğine uymayan, yangınla ilgili eksikliklerinin olduğu tespiti yapıldı. Bu, geniş bir rapordur. Bizler, bunu Valiliğe, Bakanlığa, Alan Başkanlığına ve Osmangazi Belediyesi'ne ilettik. Bu rapora göre, Bakanlık tarafından otelin tekrar kapatılması söz konusu. Bu konuda Valiliğin böyle bir karar aldığını biliyoruz. Sonrasında Osmangazi Belediyesi'nin mühürlediğini de biliyoruz."

Uludağ'daki tüm otelleri Bolu'daki otel yangınının ardından tekrar denetlediklerini, söz konusu otelin de itfaiye ekiplerince 2021, 2022 yıllarında ve 27 Ocak 2025'te denetlendiği anlatan Bozbey, şunları kaydetti:

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olaya müdahale ettiğini aktaran Bozbey, "Odalara ulaşıp tek tek onları merdivenden aşağı alıyorlar. Dışarı çıkardıklarında maalesef o anda Berkin'i, kayak sporunda ödül almış, şampiyon olmuş bir kardeşimizi kaybettiğimizi öğrendik." dedi.

Bozbey, Büyükşehir Belediyesi olarak görevlerini tam anlamıyla yerine getirdiklerini işletmecilerin de eksikliklerini giderme konusunda duyarlı olmaları gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"İki güzel insanı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ramazan ayında, bayram üstü bu olayın meydana gelmesi, hepimizi son derece üzdü. Bir daha bu tür olayların yaşanamamasını istiyoruz. Yaşanmaması için biz gerekeni yapıyoruz. Uludağ'da yoğun bir insan trafiği olduğunu biliyoruz. Bu yüzden öncelikli işlerimizden biri Uludağ'daki itfaiye grubumuzu güçlendirmek oldu. Araç ve personel sayımızı, 3 kat artırdık. İleride araç kapasitemizi artırarak ki şu anda araç da alıyoruz, buradaki itfaiye grubumuzdaki teknik ve personeli çoğaltarak, burada en kısa sürede olaylara müdahale etmeyi hedefliyoruz."

Yangının çıkış noktasına değinen Bozbey, "Kafeteryadan çıktığına dair emareler çok fazla fakat kafeteryaya nasıl sıçradı? Dışarıdan bir şeyle mi sıçradı yoksa bir müdahale mi var? Yoksa farklı bir olumsuzluk mu oldu. Bunlar elbette kamera kayıtlarıyla birlikte ortaya çıkacaktır." dedi.