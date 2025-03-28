Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen gencin organları umut olacak
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları, nakil bekleyen hastalara umut olacak.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları, nakil bekleyen hastalara umut olacak.
Geçen hafta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yavuz Belik'in organları bağışlandı.
Evli ve 3 aylık bebeği olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Belik, yarın Orhangazi ilçesinde yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
İlçeye bağlı kırsal Marmaracık Mahallesi yakınlarında Belik (27) idaresindeki 16 L 5604 plakalı otomobil, Nurullah A. (58) idaresindeki 43 AEJ 943 plakalı kamyona arkadan çarpmış, araçta sıkışan Belik, hastanede tedaviye alınmıştı.
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