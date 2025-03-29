Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör
TOFAŞ: Reed 16, Perez 17, Tolga Geçim 12, O'Brien 4, Blankston 5, Yiğitcan Saybir 25, Trifunovic 9, Berk Demir 8, Gauzin 2, Özgür Cengiz
Manisa Basket Divissa: Chiozza 21, Acuil 35, Leon Apaydın 6, Thomas 5, White 16, Buğra Çal 4, Besson 15, Yunus Emre Sonsırma 4
1. Periyot: 26-28
Devre: 57-55
3. Periyot: 81-76
BURSA
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.