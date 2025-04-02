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        BTSO Başkanı İbrahim Burkay'dan "boykot" çağrılarına ilişkin açıklama:

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, üreten, istihdam sağlayan ve yatırım yapan şirketlerin hedef gösterilmesinin, ülkenin ekonomik geleceğine zarar vereceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 13:09 Güncelleme: 02.04.2025 - 13:09
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        BTSO Başkanı İbrahim Burkay'dan "boykot" çağrılarına ilişkin açıklama:
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        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, üreten, istihdam sağlayan ve yatırım yapan şirketlerin hedef gösterilmesinin, ülkenin ekonomik geleceğine zarar vereceğini bildirdi.

        Burkay, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan "boykot" çağrılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Üreten, istihdam sağlayan ve yatırım yapan şirketleri hedef göstermenin, ülkenin ekonomik geleceğine zarar vereceğine dikkati çeken Burkay, şu ifadeleri kullandı:

        "Üretim ve ticaret, siyasi tartışmaların parçası haline getirilmemeli, emeğiyle ayakta duran, binlerce insanımıza iş imkanı sunan işletmelerimiz bireysel tepkilerin hedefi olmamalıdır. Unutulmamalıdır ki boykot çağrıları, en çok çalışanı, üreticiyi ve ülkemizi etkiler. Ekonomimizi ayakta tutan, dışa bağımlılığı azaltan ve istihdam oluşturan firmalarımızın boykot yoluyla cezalandırılması, uzun vadede ülkemize kaybettirir. Eleştiri demokratik bir haktır ancak çözüm yıkmak değil, birlikte daha iyisini inşa etmektir."

        - "Yerli ve bağımsız ekonominin teminatı şirketlerimize sahip çıkmalıyız"

        Burkay, sanayi ve ticaret hayatına zarar verecek tepkilerden kaçınılması gerektiğini belirtti.

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun vurguladığı gibi işletmelerin siyasi tartışmaların dışında tutulması gerektiğinin altını çizen Burkay, şunları kaydetti:

        "TOBB başta olmak üzere, her zaman milli duruşla ülkemizin kalkınması ve şirketlerimizin büyümesi için çalışan iş dünyası kuruluşlarımızın da siyasi tartışmaların odağı haline getirilmemesi çok önemli. Ekonomik kazanımlarımıza sahip çıkmamız gereken bir dönemde üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerimizin hedef haline getirilmesi doğru değildir. Bir ve beraber olarak yerli ve bağımsız ekonominin teminatı olan şirketlerimize sahip çıkmalıyız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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