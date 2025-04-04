Bursa'da pervanesi zemine çarpan eğitim uçağındaki 2 kişi yaralandı
Bursa'da, iniş takımı dikmesinin kırılması sonucu pervanesi zemine çarpan eğitim uçağındaki 2 kişi yaralandı.
Bursa'da, iniş takımı dikmesinin kırılması sonucu pervanesi zemine çarpan eğitim uçağındaki 2 kişi yaralandı.
Osmangazi ilçesindeki Yunuseli Havaalanı'nda özel bir uçuş okuluna ait çift kişilik uçağın inişi sırasında, iniş takımı dikmesinin kırılması sonucu pervanesi zemine çarptı.
Pilot Erkan Hoş ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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