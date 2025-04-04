Bursa'da pervanesi zemine çarpan eğitim uçağındaki 2 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis sevk edildi.

Pilot Erkan Hoş ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralandı.

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