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        Bursa'nın fethinin 699'uncu yılı etkinliklerle kutlanıyor

        Bursa'nın fethinin 699'uncu yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 12:25 Güncelleme: 06.04.2025 - 12:48
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        Bursa'nın fethinin 699'uncu yılı etkinliklerle kutlanıyor
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        Bursa'nın fethinin 699'uncu yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

        Tarihi Pınarbaşı Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, kentin fethinin 699'uncu yıl dönümünü kutlamanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Bursa'nın fethedildiği 6 Nisan 1326'nın yalnızca kent için değil Türk tarihi için de dönüm noktası olduğunu ifade eden Gazioğlu, "Osman Gazi'nin başlattığı kuşatma, Orhan Gazi'nin liderliğinde başarıyla sonuçlanmıştır. Bursa'nın fethi, büyük bir medeniyetin yürüyüşünün de başlangıcıdır." dedi.

        Gazioğlu, Bursa'nın Osmanlının ilk göz ağrısı ve ilk başkenti olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Bursa, bir ulu çınarın kök saldığı yerdir. İşte o köklerdir bizi biz yapan. O kökler bu kentin camilerine, medreselerine, hanlarına ve kervansaraylarına işlemiştir. Bu anlamda kentimiz Osmanlı mimarisinin de doğduğu yer olarak anılmaktadır. Yüzyıllarca bu topraklarda farklı inanç ve kültürlerden insanlar barış içerisinde yaşamıştır. Bizler de bugün bu kutlu mirasın varisleri olarak tarihi dokumuza, kültürel değerlerimize, atalarımızın bize bıraktığı emanetlere sahip çıkmayı görev biliyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi mirasımızı koruma ve geleceğimize taşıma sorumluluğumuzun bilinciyle değerlerimize sahip çıkarak çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

        Konuşmanın ardından Bursa Mehteran Derneği Mehter Takımı ve Bursa Tahtakıran Kılıç Kalkan Halk Oyunları Ekibi gösteri sundu.

        Etkinlikler, Pınarbaşı Şehitliği ziyareti ve Balabanbey Kalesi'ndeki programlarla devam etti.

        Programlara Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, bazı milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

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