Bursa'da kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Jandarma, AFAD, AKUT ve bazı arama kurtarma ekiplerinin de katılımıyla gerçekleşen arama çalışmaları bölgede devam ediyor.

İlçeye bağlı Çöreler Mahallesi'nde yaşayan Yusuf İliçek (65), dün sabah saatlerinde ayrıldığı evine bir daha dönmedi.

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