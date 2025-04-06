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        Bursa'da kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 13:47 Güncelleme: 06.04.2025 - 14:15
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        Bursa'da kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
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        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

        İlçeye bağlı Çöreler Mahallesi'nde yaşayan Yusuf İliçek (65), dün sabah saatlerinde ayrıldığı evine bir daha dönmedi.

        İliçek'ten haber alamayan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine harekete geçen ekipler, İliçek'in bulunmasına yönelik arama çalışması başlattı.

        Jandarma, AFAD, AKUT ve bazı arama kurtarma ekiplerinin de katılımıyla gerçekleşen arama çalışmaları bölgede devam ediyor.

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        Galeri

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