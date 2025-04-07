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        Bursa'da kaçak 47 cep telefonu ele geçirildi

        Bursa'da kaçak olarak ülkeye getirildiği belirlenen 47 cep telefonu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 10:31 Güncelleme: 07.04.2025 - 10:39
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        Bursa'da kaçak 47 cep telefonu ele geçirildi
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        Bursa'da kaçak olarak ülkeye getirildiği belirlenen 47 cep telefonu ele geçirildi.

        Kaçakçılığın önlenmesi amacıyla İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Osmangazi SÖS Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Ö.T'nin çok sayıda kaçak telefon bulundurduğu ve bunların satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

        Bilgi üzerine Ö.T'nin aracında arama yapıldı.

        Yapılan aramalarda 47 adet çeşitli markalarda kaçak cep telefonu ve kaçakçılık suçundan elde edildiği değerlendirilen 108 bin 500 lira ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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