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        Bursa'da dolmuş beklerken aracın çarptığı yaşlı adam öldü

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde dolmuş beklediği sırada aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 01:07 Güncelleme: 08.04.2025 - 01:07
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        Bursa'da dolmuş beklerken aracın çarptığı yaşlı adam öldü
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        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde dolmuş beklediği sırada aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Yenişehir-İnegöl karayolunda dolmuş bekleyen Muhsin Eke'ye (84) sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen araç çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle Eke savrulurken araç olay yerinden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Eke'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Eke'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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