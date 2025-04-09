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        Bursa'da Polis Haftası kapsamında etkinlikler düzenleniyor

        Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Bursa'da etkinlikler düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 14:17 Güncelleme: 09.04.2025 - 14:20
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        Bursa'da Polis Haftası kapsamında etkinlikler düzenleniyor
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        Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Bursa'da etkinlikler düzenleniyor.

        Bu kapsamda Hamitler Polis Şehitliği'nde düzenlenen törene, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, emniyet personeli ve şehit polislerin yakınları katıldı. Törenin ardından şehitliklere karanfil bırakılarak dua edildi.

        Daha sonra Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney, şehit yakını ve gaziler ile emniyet personeli katılımıyla davet salonda yemek programı düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, yemeğe gelen şehit aileleri ve gazi yakınlarının masalarını tek tek dolaşarak selamlaştı.

        Zaimoğlu, bu anlamlı günde şehit aileleri ve gazilerle birlikte oldukları için yaşadıkları memnuniyeti dile getirdi.

        Türk Devlet Teşkilatının kuruluşundan bu güne kadar güvenlik için binlerce şehit verdiğini belirten Zaimoğlu, "İslam'ın ilk şehitlerinden, Selçukluya, Osmanlıya, Çanakkale Savaşı'ndan Kurtuluş Savaşı'na ve bugüne kadar binlerce şehit vermiş ve yaşadığımız ortamı sağlamak için bedel ödemişlerdir. Hepsini rahmet ve minnetle yad ediyorum." dedi.

        Programlar çerçevesinde Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde Mevlid-i Şerif okutulacak. Daha sonra Emir Sultan Ulu Cami, Mihraplı Camisi ve Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde lokma ikramı yapılacak.

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