Bursa'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

BTÜ Öğrenci Fikir Platformu öncülüğünde Mimar Sinan Yerleşkesi'nde toplanan öğrenciler, İsrail'in Filistin halkına yönelik aylardır düzenlediği saldırıları kınadı.

Grup adına "Gazze Bildirisi"ni okuyan Denizcilik Fakültesi öğrencisi Ahmet Akif Şahin, sosyal medyada Filistin’in gündemde tutulması gerektiğini bildirdi.

Gözü dönmüş bu canilere karşı dimdik ayakta olduklarını belirten Şahin, Gazze'nin 550 gündür İsrail tarafından bombalandığını hatırlattı.

Şahin, hiçbir sınır tanımayan işgalcilerin bebekleri, kadınları, masum sivilleri katlettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İnsan hakları söylemlerinin ne denli sahte olduğunu görüyoruz. Nerede insan, kadın, hayvan hakları savunucuları? Biz gençler olarak buradayız ve dimdik ayaktayız. Hastaneler, çadırlar bombalanıyor. Katiller hiçbir sınır tanımıyor. Bu zulüm daha ne kadar devam edecek? Alışmayacağız, normalleştirmeyeceğiz! Sosyal medya gücümüzü arttıralım, bu mecralarda Filistin’i gündemde tutalım. İstikbale karşı içimizde büyük bir umut var. Güzel bir gelecek biz gençlerin ellerinde yükselecek. Daima var gücümüzle çalışacağız. İnanıyoruz, zafer inananlarındır."