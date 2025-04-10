Şarkıcı Eda Baba Bursa'da konser verdi
Bursa Büyükşehir Belediyesi, "Bursa'da zaman sanat zamanı" etkinlikleri kapsamında sanatçı Eda Baba ve orkestrasını konuk etti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, "Bursa'da zaman sanat zamanı" etkinlikleri kapsamında sanatçı Eda Baba ve orkestrasını konuk etti.
Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Sanatçı Baba, konserde son çıkan albümünden ve seçme eserlerden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.
Konserin ilerleyen saatlerinde şarkıcı sahneye aldığı müzikseverlerle "Masa" şarkısını söyledi.
Gecenin sonunda Eda Baba ve orkestrası, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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