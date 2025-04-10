Şarkıcı Eda Baba Bursa'da konser verdi

Gecenin sonunda Eda Baba ve orkestrası, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Sanatçı Baba, konserde son çıkan albümünden ve seçme eserlerden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, "Bursa'da zaman sanat zamanı" etkinlikleri kapsamında sanatçı Eda Baba ve orkestrasını konuk etti.

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