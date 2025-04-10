Bursa'da "Uçmak Hezarfen Ahmed Çelebi" oyunu sahnelendi

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Ömer Fikret Oyal'ın kaleme aldığı ve yönetmenliğini Petru Vutcarau üstlendiği oyun, Van Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Uçmak Hezarfen Ahmed Çelebi" oyunu perde açtı.

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