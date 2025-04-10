BUÜ'nün 325 projesi geçen yıl TÜBİTAK'tan destek aldı

Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) 325 projesi, TÜBİTAK'ın 2024 yılı için açıkladığı 2209-A ve 2209-B türünde destek aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'nın 2024 başvurularında BUÜ'nün 499 projesinden 325’i destek almaya hak kazandı.

TÜBİTAK 2209-A kategorisinde yüzde 66 desteklenme başarısı yakalayan BUÜ, 2209-B kategorisinde ise yüzde 60 başarı ile ilk 10 üniversite arasında gösterildi.

Üniversite genelinde benimsenen "Araştırma Üniversitesi" kültürü kapsamında 14 farklı fakülte ve meslek yüksekokulu tarafından hazırlanan projelerin 106'sı Fen-Edebiyat, 43'ü Mühendislik, 29'u İktisadi ve İdari Bilimler ve 27'si Eğitim Fakültesinden çıktı.

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BUÜ'nün Türkiye'deki 23 araştırma üniversitesi arasında yer aldığını belirterek, "Bu kültürü tüm üniversiteye yaymak, herkesin bilimsel faaliyetlere katkı koymasını sağlamak için çalışıyoruz. Bu anlamda hocalarımızın emeği elbette çok değerli, ancak öğrencilerimizin de böylesi proje çalışmalarında yer almasını görmek bizler için çok büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Açıklanan sonuçlara göre Türkiye’nin bu alanda en çok destek alan üniversiteleri arasında yer alıyoruz." ifadesini kullandı.