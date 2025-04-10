Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        BUÜ'nün 325 projesi geçen yıl TÜBİTAK'tan destek aldı

        Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) 325 projesi, TÜBİTAK'ın 2024 yılı için açıkladığı 2209-A ve 2209-B türünde destek aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 10:39 Güncelleme: 10.04.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        BUÜ'nün 325 projesi geçen yıl TÜBİTAK'tan destek aldı
        ABONE OL

        Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) 325 projesi, TÜBİTAK'ın 2024 yılı için açıkladığı 2209-A ve 2209-B türünde destek aldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'nın 2024 başvurularında BUÜ'nün 499 projesinden 325’i destek almaya hak kazandı.

        TÜBİTAK 2209-A kategorisinde yüzde 66 desteklenme başarısı yakalayan BUÜ, 2209-B kategorisinde ise yüzde 60 başarı ile ilk 10 üniversite arasında gösterildi.

        Üniversite genelinde benimsenen "Araştırma Üniversitesi" kültürü kapsamında 14 farklı fakülte ve meslek yüksekokulu tarafından hazırlanan projelerin 106'sı Fen-Edebiyat, 43'ü Mühendislik, 29'u İktisadi ve İdari Bilimler ve 27'si Eğitim Fakültesinden çıktı.

        Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BUÜ'nün Türkiye'deki 23 araştırma üniversitesi arasında yer aldığını belirterek, "Bu kültürü tüm üniversiteye yaymak, herkesin bilimsel faaliyetlere katkı koymasını sağlamak için çalışıyoruz. Bu anlamda hocalarımızın emeği elbette çok değerli, ancak öğrencilerimizin de böylesi proje çalışmalarında yer almasını görmek bizler için çok büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Açıklanan sonuçlara göre Türkiye’nin bu alanda en çok destek alan üniversiteleri arasında yer alıyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Trump, "ABD'nin duşlarını harika yapacağız" imzası attı
        Trump, "ABD'nin duşlarını harika yapacağız" imzası attı
        Nisan'da kar sürprizi! Hangi bölgelere ne kadar kar yağacak?
        Nisan'da kar sürprizi! Hangi bölgelere ne kadar kar yağacak?
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        Apple tahtını geri aldı
        Apple tahtını geri aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?
        3 yaşındaki Sema Nur'u öldüren 'İyi hal'li anne!
        3 yaşındaki Sema Nur'u öldüren 'İyi hal'li anne!
        Standartları ne kadar karşılıyorlar?
        Standartları ne kadar karşılıyorlar?
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a olası askeri hamle açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a olası askeri hamle açıklaması
        Macron'un Filistin açıklaması İsrail'i rahatsız etti
        Macron'un Filistin açıklaması İsrail'i rahatsız etti
        Netanyahu ABD-İran müzakerelerini basın karşısında öğrendi
        Netanyahu ABD-İran müzakerelerini basın karşısında öğrendi
        Çocuk yaşta kozmetik tutkusu
        Çocuk yaşta kozmetik tutkusu

        Benzer Haberler

        Bursa'da kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı
        Bursa'da kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı
        Bursa'da "Uçmak Hezarfen Ahmed Çelebi" oyunu sahnelendi
        Bursa'da "Uçmak Hezarfen Ahmed Çelebi" oyunu sahnelendi
        Bursa'da "Müfettiş" oyunu sanatseverlerle buluştu
        Bursa'da "Müfettiş" oyunu sanatseverlerle buluştu
        Şarkıcı Eda Baba Bursa'da konser verdi
        Şarkıcı Eda Baba Bursa'da konser verdi
        Bursa'da aranan 3 hükümlü sosyal medyadaki paylaşımlarının ardından yakalan...
        Bursa'da aranan 3 hükümlü sosyal medyadaki paylaşımlarının ardından yakalan...
        'Demek herkes beni arıyo. Bu gece şehre inecem' paylaşımı yapan 3 firariyi...
        'Demek herkes beni arıyo. Bu gece şehre inecem' paylaşımı yapan 3 firariyi...