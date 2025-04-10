AK Parti'li Hakan Çavuşoğlu Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi oldu

Eski Başbakan Yardımcısı, AK Parti Bursa 27. dönem milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyeliğine atandı.

Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyeliği görevini kendisine tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu dile getirdi.

Hakan Çavuşoğlu, bu önemli vazifenin bilinciyle her görevde olduğu gibi vatana ve aziz millete hizmet için durmadan çalışacağını vurguladı.

Yunanistan Gümülcine'de 1972 yılında dünyaya gelen Hakan Çavuşoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı görevlerinde bulunan Çavuşoğlu, 24, 25, 26 ve 27. dönemde Bursa milletvekili seçildi. 24. Dönemde Adalet Komisyonu üyesi olan Çavuşoğlu, 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı

- Yargı sisteminin adil, hızlı ve etkin şekilde işlemesi için politika önerileri oluşturuluyor

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nun görevleri arasında adalet, hak ve özgürlükler, eşitlik ilkesi, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasinin geliştirilmesine yönelik politika önerileri ile yargı sisteminin adil, hızlı ve etkin şekilde işlemesi için politika önerileri oluşturmak yer alıyor.