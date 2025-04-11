Bursa'da "Gişe" tiyatro oyunu sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Gişe" adlı oyun sanatseverlerle buluştu.

Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde, Jean Tardieu'nun kaleme aldığı ve yönetmenliğini Ergin Özdemir'in üstlendiği oyun, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelendi.

Oyun, tren saatini sormak için danışma bürosuna gelen bir adamın, bir memur tarafından bütün yaşamıyla ilgili katı bir sorgulamaya tabi tutulmasını anlatıyor.

Gecenin sonunda tiyatroseverleri selamlayan oyuncu kadrosu uzun süre alkışlandı.