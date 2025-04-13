Bursa'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İzmir Yolu Caddesi'nde Görkem Güneyli idaresindeki 16 AFE 577 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü ile yanındaki B.G, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Görkem Güneyli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı B.G, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.