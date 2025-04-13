Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da bir iş yerinin kurşunlanması güvenlik kamerasında

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 13:13 Güncelleme: 13.04.2025 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da bir iş yerinin kurşunlanması güvenlik kamerasında
        ABONE OL

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Ortabağlar Mahallesi Huzur Caddesi'nde V.O'nun yeni devraldığı kahvehane, bir şüpheli tarafından gece saatlerinde kapalıyken kurşunlandı.

        Sabah iş yerine gelen V.O. camların kurşunlandığını görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu.

        Olay yerine gelen ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir kişinin yaya olarak olay yerine geldiği, burada bir süre oyalandıktan sonra kahvehaneye ateş ettiği yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Fenerbahçe Sivas deplasmanında
        Fenerbahçe Sivas deplasmanında
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Haydi bakalım bu da oldu
        Haydi bakalım bu da oldu
        Üsküdar'da 'Evimin önüne çöp attın' kavgasında bıçaklanarak yaşamını yitirdi
        Üsküdar'da 'Evimin önüne çöp attın' kavgasında bıçaklanarak yaşamını yitirdi
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Beşiktaş tepetaklak!
        Beşiktaş tepetaklak!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        Lavrov: Trump Rusya ile normal ilişkilere dönmek istiyor
        Lavrov: Trump Rusya ile normal ilişkilere dönmek istiyor
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor

        Benzer Haberler

        Yeni devraldığı kıraathane kurşunlandı; saldırı kamerada
        Yeni devraldığı kıraathane kurşunlandı; saldırı kamerada
        Mont, 3 sanıktan hangisine uyarsa uyuşturucu cezasını o alacak
        Mont, 3 sanıktan hangisine uyarsa uyuşturucu cezasını o alacak
        Türkiye'nin ilk çeyrekteki otomotiv ihracatını yine AB ülkeleri sırtladı
        Türkiye'nin ilk çeyrekteki otomotiv ihracatını yine AB ülkeleri sırtladı
        İnegöl'de başarılı sporcular ödüllendirildi
        İnegöl'de başarılı sporcular ödüllendirildi
        Bursa'da, otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Bursa'da, otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Bursa'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yarala...
        Bursa'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yarala...